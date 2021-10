Gf vip, Soleil Sorge minaccia di lasciare la Casa: c’entra l’ex Gianmaria Antinolfi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge, con quest’ultima che ora minaccia di lasciare il gioco del Gf vip per via dell’imprenditore. Il messaggio inaspettato dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne giunge nella Casa in una confidenza fatta ad un coinquilino, nel daytime del gioco che precede la decima puntata del reality. Nella rivelazione, Soleil lamenta una serie di parole colorite e risentimenti dell’ex nei suoi riguardi, che lei non riesce a sostenere. Gf vip, Soleil Sorge intima con Alex Belli Quando ormai manca poco alla decima puntata del Gf vip 6 in corso, attesa per il 15 ottobre 2021 su Canale 5, Soleil ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continuano ad essere al centro dell’attenzione mediatica, con quest’ultima che oradiil gioco del Gf vip per via dell’imprenditore. Il messaggio inaspettato delcorteggiatrice di Uomini e donne giunge nellain una confidenza fatta ad un coinquilino, nel daytime del gioco che precede la decima puntata del reality. Nella rivelazione,lamenta una serie di parole colorite e risentimenti delnei suoi riguardi, che lei non riesce a sostenere. Gf vip,intima con Alex Belli Quando ormai manca poco alla decima puntata del Gf vip 6 in corso, attesa per il 15 ottobre 2021 su Canale 5,...

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - ladyinviolet__ : Lì dentro di vip veri ce ne solo un paio si e no, e Soleil e Belli vogliono rompere con Gianmaria perchè stia lì, f… - Gran_Secchiello : @Una_di_noi Soleil ha collaborato con emittenti televisive come Roma Tv, Roma Now, Roma Channel, dopodiché prende p… - Aurix957 : #gfvip Gianmaria può dormire tutto il giorno tanto ci saranno i tuttologhi di Soleil e Alex che rompono il cazzo. G… - PasqualeMarro : #GrandeFratellovip: #SoleilSorge è veramente infastidita per… -