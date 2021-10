Il vino a Milano: Ottobre 2021 è ricco di appuntamenti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per gli appassionati di vino Ottobre è il momento giusto per andare a Milano, la città ha in programma una serie di appuntamenti imperdibili: la Milano Wine Week e la Vendemmia di Montenpoleone per iniziare. Inoltre quest’anno, novità del 2021, al sesto piano della Rinascente sono stati creati degli spazi dedicati a degustazioni di vino ed olio. E ancora: sul Naviglio, presso l’ex Cartiera Binda, si può partecipare alla festa di Na.Pa., nuovo quartiere cool e gourmet, che il 10 Ottobre organizza degustazioni di Barolo e vini lombardi abbinati ai piatti degli chef “local” come quelli di Motelombroso, Sadler ed Erbabrusca solo per citarne alcuni. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per gli appassionati diè il momento giusto per andare a, la città ha in programma una serie diimperdibili: laWine Week e la Vendemmia di Montenpoleone per iniziare. Inoltre quest’anno, novità del, al sesto piano della Rinascente sono stati creati degli spazi dedicati a degustazioni died olio. E ancora: sul Naviglio, presso l’ex Cartiera Binda, si può partecipare alla festa di Na.Pa., nuovo quartiere cool e gourmet, che il 10organizza degustazioni di Barolo e vini lombardi abbinati ai piatti degli chef “local” come quelli di Motelombroso, Sadler ed Erbabrusca solo per citarne alcuni. ...

Advertising

TheWineTeller : RT @PasquaWinery: È domani il #workshop de @ilfoglio_it “Come il vino cambia il mondo” Per partecipare in presenza dalle 10 alle 12 a Milan… - SerenoSteno : @Cucina_Italiana la nuova tendenza? Ma siete sicuri che sia nuova? forse a Milano ma sicuramente non da noi… - stefano07169322 : RT @PasquaWinery: È domani il #workshop de @ilfoglio_it “Come il vino cambia il mondo” Per partecipare in presenza dalle 10 alle 12 a Milan… - enricofrasca3 : RT @PasquaWinery: È domani il #workshop de @ilfoglio_it “Come il vino cambia il mondo” Per partecipare in presenza dalle 10 alle 12 a Milan… - Marco_K18 : RT @Marco_K18: #GiroEnoteche #eustachiora #Chianti @FattoriaSelvapiana Dal 1837 passando dal dopoguerra per arrivare al Pomino 2020 operapr… -