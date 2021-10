La mela di Aism, 1-4 ottobre 2021 (Di venerdì 1 ottobre 2021) 1, 2, 3 e 4 ottobre 2021“La mela di Aism” Oltre 2 milioni di mele ti aspettano per sostenere la lotta alla sclerosi multipla #insiemepiùforti Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele. Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre – giornata del Dono Day – “La mela di Aism” ti aspetta in tutta Italia. Un evento promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Testimonial, sempre al fianco di Aism, Chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa. A fronte di una donazione di 9 euro, è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi o gialle. Basta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) 1, 2, 3 e 4“Ladi” Oltre 2 milioni di mele ti aspettano per sostenere la lotta alla sclerosi multipla #insiemepiùforti Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele. Da venerdì 1 a lunedì 4– giornata del Dono Day – “Ladi” ti aspetta in tutta Italia. Un evento promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Testimonial, sempre al fianco di, Chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa. A fronte di una donazione di 9 euro, è possibile prenotare il proprio sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi o gialle. Basta ...

