“Sotto il sole di Riccione” | stasera in prima visione la teen comedy dalle atmosfere estive

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 21 settembre 2021) E’ il primo giorno d’autunno e gli amanti della stagione estiva staranno, già, rimpiangendo le sue calde e lunghe giornate. C’è, però, un modo per godere nuovamente delle magicheda spiaggia. Questa sera approda per lavolta in teleildi“, commedia del 2020 prodotta da Netflix. Un’occasione unica per sentirsi adolescenti e provare le emozioni di una divertente vacanza trascorsagli ombrelloni delle affollate spiagge di. Dopo “Sapore di mare” i fratelli Vanzina tornano ad occuparsi dei tormentoni estivi, spalleggiati dalla regia degli YouNuts!, ovvero da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, noti per i numerosi videoclip musicali realizzati. La “capitale” della Riviera Romagnola, tappa di ...