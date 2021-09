L’ombra del ricorso sul nuovo M5s, voto da rifare? Così rischiano di saltare anche Raggi, Fico e Di Maio (Di martedì 21 settembre 2021) Potrebbero essere messi da parte a sorpresa i membri del Comitato di garanzia del M5s. Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi rischiano di vedersi tolta la carica di componenti del comitato del Movimento. Questo perché gli attivisti che hanno fatto ricorso contro il nuovo Statuto e contro l’elezione di Giuseppe Conte presidente hanno ora presentato una richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia del nuovo Statuto e della nuova leadership del M5s. Dunque, nel caso in cui il tribunale decida di procedere con l’accoglimento dell’istanza presentata, in attesa della definizione del ricorso, tornerebbe vigente il vecchio Statuto del Movimento che, tra le altre cose, prevedeva l’incompatibilità tra la carica nel Comitato di garanzia e le cariche ... Leggi su open.online (Di martedì 21 settembre 2021) Potrebbero essere messi da parte a sorpresa i membri del Comitato di garanzia del M5s. Luigi Di, Robertoe Virginiadi vedersi tolta la carica di componenti del comitato del Movimento. Questo perché gli attivisti che hanno fattocontro ilStatuto e contro l’elezione di Giuseppe Conte presidente hanno ora presentato una richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia delStatuto e della nuova leadership del M5s. Dunque, nel caso in cui il tribunale decida di procedere con l’accoglimento dell’istanza presentata, in attesa della definizione del, tornerebbe vigente il vecchio Statuto del Movimento che, tra le altre cose, prevedeva l’incompatibilità tra la carica nel Comitato di garanzia e le cariche ...

