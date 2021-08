Sossio Aruta | Riccardo era un mio amico | ma mi ha rubato Ursula

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Uomini & Donne:Guarnieri in compagnia diBennardo!Guarnieri, nella scorsa edizione di Uomini & Donne, è riuscito a far parlare di sé, ancora una volta. Dopo la disastrosa fine della sua relazione con Ida Platano, è tornato al centro del gossip. I due stavano già parlando di matrimonio quando, di punto in bianco, le cose sono andate di male in peggio.ha deciso subito di rimettersi in gioco, tornando ufficialmente a far parte del parterre maschile del trono over. Da lì il ritorno di fiamma con Roberta Di Padova diversi anni dopo. Dopo diversi avanti e indietro, Roberta e ...

Advertising

filomorgan : @LGramellini Con i soldi di Lukaku l’Inter finisce di pagare Lukaku allo United e ripiana un po’ di buffi. Fattibile Sossio Aruta - filomorgan : @DiMarzio @Inter Finiti di pagare Hakimi e Lukaku a Real e United e ripianati un po’ di buffi, al massimo penso pos… - LSantillo_96 : @saarxxx8 No va be' immagina ignorare la dinamica Casalegno-Bettarini vs. Marini, Pamela Prati, Flaherty e Bossari,… - vincycernic2 : Antonella Elia Valeria Marini Simona Izzo Antonella Mosetti Cristiano Malgioglio Sossio Aruta Carmen di Pietro Sere… - zazoomblog : Sossio Aruta clamorosa confessione dopo 20 anni: “Voglio dimenticare” - #Sossio #Aruta #clamorosa #confessione -

Ultime Notizie dalla rete : Sossio Aruta

I due, però, sembra si siano incontrati in vacanza, dove ero presente anche il futuro sposo di lei,e, perciò, non sembra ci sia alcuna storia. Per il momento non si hanno notizie ...Serena Enardu si schiera dalla parte di Jessica di Temptation Island,: 'E ci credo' Jessica Mascheroni è stata criticatissima per il modo in cui si è comportata nell'ultima edizione di Temptation Island . Difatti la giovane ex di Alessandro di Temptation ...UeD: Riccardo Guarnieri è stato beccato in vacanza con una ex dama del programma. Volto molto noto che i fans del trono over conoscono bene ...Riccardo Guarnieri, popolare quanto discorso ex cavaliere del Trono Over, in queste ore è apparso in vacanza insieme ad un’altrettanto ...