Ufficiale: Giancarlo Gonzalez torna in patria. Ha firmato con l'Alajuelense (Di venerdì 30 luglio 2021) Giancarlo Gonzalez, ex di Bologna e Palermo, torna nella sua Costa Rica. Il difensore ha firmato un contratto fino al prossimo 31 dicembre con l'Alajuelense. Ecco l'annuncio: ¡Pipo está de vuelta! pic.twitter.com/P01ucpFblj — L.D.A. (@ldacr) July 30, 2021 Foto: Twitter Alajuelense

