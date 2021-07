La lettera di Berlusconi che tira le orecchie ai No vax del centrodestra: «Opporsi a vaccini e Green pass non è libertà» (Di martedì 27 luglio 2021) Silvio Berlusconi torna a farsi sentire: sebbene i toni restino entusiastici per Mario Draghi e il suo governo, il Cavaliere – nella lettera pubblicata sul Corriere della Sera – sembra preoccupato per due questioni. La prima, «l’assenza di chiare leadership di caratura internazionale. Si potrebbe dire che la gran parte dei Paesi democratici soffrano una crisi di classe dirigente e navighino nell’incertezza – scrive -. In Europa, con l’addio della signora Merkel viene meno l’ultima figura politica di riferimento, riconosciuta come tale anche dagli avversari». E questa potrebbe apparire come una stoccata agli altri due capi del centrodestra ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Silviotorna a farsi sentire: sebbene i toni restino entusiastici per Mario Draghi e il suo governo, il Cavaliere – nellapubblicata sul Corriere della Sera – sembra preoccupato per due questioni. La prima, «l’assenza di chiare leadership di caratura internazionale. Si potrebbe dire che la gran parte dei Paesi democratici soffrano una crisi di classe dirigente e navighino nell’incertezza – scrive -. In Europa, con l’addio della signora Merkel viene meno l’ultima figura politica di riferimento, riconosciuta come tale anche dagli avversari». E questa potrebbe apparire come una stoccata agli altri due capi del...

