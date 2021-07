Incidente Alex Zanardi | c’è la svolta

(Di venerdì 23 luglio 2021) Scorrono i titoli di coda sull'inchiesta relativa all'di. Nessuna responsabilità colposa può essere attribuita al camionista che il 19 giugno 2020 con il suo mezzo, si scontrò con l'handbike guidata dall'ex pilota di Formula 1 e leggenda dello sport italiano. È stata dunque accolta dal gip, nonostante l'opposizione della famiglia di, la richiesta di archiviazione dei titolari dell'inchiesta. Per Ciacci, indagato per il reato di lesioni colpose gravissime, si tratta della fine di un incubo.al momento si trova in una clinica specializzata, ...

Advertising

repubblica : Incidente Alex Zanardi, il gip di Siena archivia il camionista: 'Nessuna responsabilità' - infoitinterno : Incidente Alex Zanardi, il gip di Siena archivia il camionista: 'Nessuna responsabilità' - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Incidente Zanardi: assolto il camionista - ilfaroonline : Incidente Alex Zanardi, il gip archivia l’inchiesta: camionista senza colpa - Sport_Fair : Cala il sipario sull'inchiesta relativa all'incidente di #Zanardi Scagionato completamente il camionista -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Alex

Non c'è alcuna colpa per Marco Ciacci nell'costato la vita all'ex campione olimpico e pilota di Formula 1Zanardi . Lo ha stabilito il gip del tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, archiviando l'inchiesta nei confronti del 45enne ......era alla guida del camion con cui si scontrò l'ex pilota di Formula 1 e campione paralimpico... Zanardi, ecco la dinamica dell'La famiglia di Zanardi, rappresentata dall'avvocato padovano ...Marco Ciacci, il camionista coinvolto nell'incidente vicino a Pienza in cui Alex Zanardi rimase gravemente ferito il 19 giugno dello scorso anno, è stato scagionato. La decisione del gip, Ilaria ...Si chiude con l’archiviazione l’inchiesta relativa all’incidente di Alex Zanardi, colpito lo scorso 19 giugno da un camion mentre percorreva in sella alla sua handbike la strada provinciale 146 tra Sa ...