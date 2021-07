M5s | Valentina Sganga è la candidata sindaco a Torino

(Di mercoledì 21 luglio 2021) E'laalla carica didel Movimento 5 Stelle per la città di. Lo ha ufficializzato il senatore Vito Crimi, al termine della giornata di votazioni online sulla ...

Si tratta diSganga , designata al termine della giornata di votazioni online sulla nuova piattaforma SkyVote: Sganga, attuale capogruppo delin Consiglio comunale, ha ottenuto il 54,24%...E'Sganga la candidata alla carica di sindaco del Movimento 5 Stelle per la città di Torino. ... Gli attivistihanno scelto Sganga con il 54,24% delle preferenze, mentre lo sfidante Andrea ...Valentina Sganga è la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle di Torino. Il nome della capogruppo uscente in consiglio comunale è stato quello più votato sulla nuova piattaforma online del M5s, SkyVo ...E' Valentina Sganga la candidata alla carica di sindaco del Movimento 5 Stelle per la città di Torino. Lo ha ufficializzato il senatore Vito Crimi, al termine della giornata di votazioni online sulla ...