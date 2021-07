Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato: stasera su Rai3 in 1A visione il docu-film di Walter Veltroni (Di martedì 20 luglio 2021) stasera su Rai3, alle 21:00 in prima visione, va in onda Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, il docu-film diretto da Walter Veltroni nel 2020. Una prima visione quella di stasera su Rai3: alle 21:00 va in onda Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, docu-film diretto da Walter Veltroni nel 2020, che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 luglio 2021)su, alle 21:00 in prima, va in ondaDee PFM. Il, ildiretto danel 2020. Una primaquella disu: alle 21:00 va in ondaDee PFM. Ildiretto danel 2020, che ...

Advertising

RaiTre : Di quello storico concerto a Genova nel 1979 si erano perse le registrazioni, ritrovate dopo 40 anni. Walter Veltro… - serenamia5 : Fabrizio de André rivive stasera in tv in «Il concerto ritrovato» con la Pfm - Stasera_in_TV : RAI 3: (21:00) Fabrizio De Andre' e PFM - Il concerto ritrovato (Film) #StaseraInTV 20/07/2021 #PrimaSerata #fabriziodeandre_epfm-ilconcerto - nikarmelo : RT @andreaas696: Fabrizio De Andrè e PFM Il concerto ritrovato Il docufilm riporta in vita le registrazione di un concerto svoltosi il 3 g… - fabrizio_caneva : RT @ninabecks1: Questa sera rai 3 trasmette il video di Fabrizio de Andre’ e PFM ore 21.20 -