Milan, Brahim Diaz: i numeri della sua prima stagione rossonera / News (Di domenica 18 luglio 2021) Brahim Diaz diventerà nuovamente un calciatore del Milan dopo il prestito secco dello scorso anno. Questi i numeri dello spagnolo Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 luglio 2021)diventerà nuovamente un calciatore deldopo il prestito secco dello scorso anno. Questi idello spagnolo

Advertising

AntoVitiello : ???? Il ritorno di #BrahimDiaz. Le immagini dello sbarco a Linate dello spagnolo #Milan @Milannewsit @Brahim - DiMarzio : #Milan, buona la prima: battuta la #ProSesto 6-0 in amichevole. Doppietta del giovane #Kerkez - DiMarzio : #Milan, quel numero di maglia come 'bonus' per convincere Brahim #Diaz a tornare in rossonero - FraNasato : Secondo Milannews l’ufficialità di Brahim Diaz potrebbe arrivare domani #Milan - macho_morandi : RT @MilanNewsit: MN - Brahim Diaz ha firmato il contratto che lo legherà al Milan fino al 2023 -