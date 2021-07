Milano | Sangalli | ' fondi Pnrr grande sfida prossima amministrazione'

(Di martedì 6 luglio 2021), 6 lug. (Adnkronos) - I prossimi cinque anni "saranno determinanti per il futuro della nostra città, daldovrebbero arrivare circa 5 miliardi destinati alla rigenerazione di. Da parte nostra pensiamo che le risorse deldestinate adovrebbero essere investite soprattutto nel potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, come la banda ultralarga, nel rilancio del turismo a livello internazionale e a favore della innovazione del sistema imprenditoriale". Lo ha detto Carlo, presidente Camera di commercioMonza ...

Fiducia ritrovata ma risultati "ancora insufficienti per recuperare il terreno perduto". Così Carlo, presidente Camera di commercioMonza Brianza Lodi descrive il quadro che emerge dall'analisi del 31esimo rapporto 'Produttiva'. "Abbiamo attorno a noi - ha spiegato - un ...... Monza Brianza e Lodi in un webinar dalle 11.00 alle 12.30, con Carlo, Presidente Camera di commercioMonza Brianza Lodi, Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio...Milano, 6 lug. Fiducia ritrovata ma risultati "ancora insufficienti per recuperare il terreno perduto". Così Carlo Sangalli, presidente Camera di commercio Mila ...Quasi ottantamila persone (o famiglie) intrappolate nella povertà, ventimila commercianti e artigiani che si sono sovra indebitati e rischiano di chiudere bottega o di mettersi in mano agli usurai, un ...