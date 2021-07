Paolo Fox | Oroscopo oggi 3 Luglio

Leggi su solodonna

(Di sabato 3 luglio 2021) Quali novità arriveranno dalle stelle per questo fine settimana? Scopriamolo insieme con l’diFox di2021 con le previsioni per tutti i segni zodiacali. Ariete:Venere è in posizione ottimale. Toro:In amore c’è confusione questo potrebbe causare problemi. Gemelli:Fine settimana interessante per i nuovi incontri, qualche difficoltà sul lavoro. Cancro: Inizio giornata favorevole da sfruttare per i sentimenti. Leone: giornata tranquilla, favorevole in amore, inquieta sul Articolo completo: dal blog SoloDonna