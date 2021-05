Blindarte | A Napoli E Milano Occasioni Da Non Perdere

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) Riprendono, dopo la pausa forzata dovuta all’emergenza, le aste dedicate agli arredi, ai gioielli e all’arte. E live (oltre che per telefono o con offerta scritta) saranno anche gli appuntamenti previsti martedì 25 e giovedì 27 maggio presso le sedi didi, dove sono visitabili (su appuntamento) le ’esposizioni delle opere in catalogo. Quest’ultimo presenta un’importante selezione di arredi e oggetti d’arte, tra cui una rara coppia di candelabri in porcellana di Capodimonte modellati da Giuseppe Gricci (prima metà del XVIII secolo, stima € 12.000/15.000), una splendida scultura in terracotta attribuita a Giuseppe Picano e un raro bozzetto per la scultura della Testa del giovane Carlo III di Borbone (stima € 12.000/15.000). Notevole l’offerta per gli amanti dell’arte: un Giudizio di ...