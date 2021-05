Brosio E Marialaura, Spunta Un Altro Uomo: La Testimonianza Di Eva Henger (Di domenica 16 maggio 2021) Domenica live La coppia è stata ospite a Domenica Live per parlare della loro rottura ma una segnalazione rischia di rovinare la bella 23enne… Pubblicato su 16 Maggio 2021 Paolo Brosio e Marialaura De Vitis sono tornati in tv per parlare della loro rottura. Dopo quasi un anno di frequentazione la coppia è scoppiata. A Domenica Live la fotomodella ha spiegato che la relazione è finita perché è venuto meno l’amore. A un certo punto Marialaura, 43 anni più giovane di Brosio, ha capito di non provare più amore per il giornalista e opinionista tv. Marialaura De Vitis ha confidato a Barbara d’Urso di non provare più amore per Paolo Brosio ma solo affetto e stima e per questo resterà sempre sua amica. Marialaura, che lavora anche in un’agenzia di comunicazione a ... Leggi su cityroma (Di domenica 16 maggio 2021) Domenica live La coppia è stata ospite a Domenica Live per parlare della loro rottura ma una segnalazione rischia di rovinare la bella 23enne… Pubblicato su 16 Maggio 2021 PaoloDe Vitis sono tornati in tv per parlare della loro rottura. Dopo quasi un anno di frequentazione la coppia è scoppiata. A Domenica Live la fotomodella ha spiegato che la relazione è finita perché è venuto meno l’amore. A un certo punto, 43 anni più giovane di, ha capito di non provare più amore per il giornalista e opinionista tv.De Vitis ha confidato a Barbara d’Urso di non provare più amore per Paoloma solo affetto e stima e per questo resterà sempre sua amica., che lavora anche in un’agenzia di comunicazione a ...

Advertising

zazoomblog : Brosio e Marialaura spunta un altro uomo: la testimonianza di Eva Henger - #Brosio #Marialaura #spunta #altro - roseb_tch : Che novità che Marialaura e Paolo Brosio non si amassero ???? era PALESE #domenicalive - PasqualeMarro : #MarialauraDeVitis: non ho sfruttato Paolo Brosio per soldi - zazoomblog : Marialaura De Vitis risponde a chi l’accusa di aver sfruttato Paolo Brosio per soldi - #Marialaura #Vitis… - andreastoolbox : Marialaura De Vitis risponde a chi l'accusa di aver sfruttato Paolo Brosio per soldi -