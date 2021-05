Michele Morrone, le sue parole su Belen Rodriguez fanno infuriare i fan: ‘Il mio prototipo di donna? Più altolocata’ (Di mercoledì 12 maggio 2021) Michele Morrone, attore italiano dal grande fascino, si è lasciato andare a un commento che non è piaciuto ai fan: in un video pubblicato su TikTok, rispondendo a una domanda ha cercato di descrivere la sua donna ideale. A chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen: il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata Però magari chi lo sa… Michele Morrone Immediatamente non sono mancate le reazioni di alcuni utenti che hanno espresso il loro parere sui social: Ridimensionati che non te lo puoi permettere Un utente su Twitter In più, alcune indiscrezioni lanciate da Novella2000 avevano parlato di un flirt proprio tra la Rodriguez e Morrone: C’è stato qualcosa tra Michele e ... Leggi su funweek (Di mercoledì 12 maggio 2021), attore italiano dal grande fascino, si è lasciato andare a un commento che non è piaciuto ai fan: in un video pubblicato su TikTok, rispondendo a una domanda ha cercato di descrivere la suaideale. A chi mi consiglia di fidanzarmi con: il miodiè un po’ più altolocata Però magari chi lo sa…Immediatamente non sono mancate le reazioni di alcuni utenti che hanno espresso il loro parere sui social: Ridimensionati che non te lo puoi permettere Un utente su Twitter In più, alcune indiscrezioni lanciate da Novella2000 avevano parlato di un flirt proprio tra la: C’è stato qualcosa trae ...

