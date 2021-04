Oggi i nuovi colori, in rosso solo la Valle d’Aosta. Aumentano le regioni gialle, ma l’Emilia-Romagna peggiora. In Sicilia stop a gite e spiagge nel weekend (Di venerdì 30 aprile 2021) Non sono previsti grossi colpi di scena con i cambi di colore delle regioni per Oggi, 30 aprile, quando l’Iss darà il verdetto con il consueto monitoraggio settimanale sul contagio da Coronavirus. I dati giornalieri dei contagi dimostrano che è in atto un miglioramento, per quanto riguarda la circolazione del virus, ma il processo è ancora molto lento. Ieri i nuovi infetti sono stati 14.320 e i decessi 288. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 330.075 con un tasso di positività del 4,3% leggermente superiore al 4% di mercoledì. Ma intanto contro il sistema dei colori si schiera con forza il neopresidente della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga. «Penso che il sistema dei colori contro la diffusione dei contagi sia stato utile nell’autunno dello scorso anno – ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Non sono previsti grossi colpi di scena con i cambi di colore delleper, 30 aprile, quando l’Iss darà il verdetto con il consueto monitoraggio settimanale sul contagio da Coronavirus. I dati giornalieri dei contagi dimostrano che è in atto un miglioramento, per quanto riguarda la circolazione del virus, ma il processo è ancora molto lento. Ieri iinfetti sono stati 14.320 e i decessi 288. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 330.075 con un tasso di positività del 4,3% leggermente superiore al 4% di mercoledì. Ma intanto contro il sistema deisi schiera con forza il neopresidente della conferenza delle, Massimiliano Fedriga. «Penso che il sistema deicontro la diffusione dei contagi sia stato utile nell’autunno dello scorso anno – ...

