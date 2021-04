Lazio, Luis Alberto preoccupa: le sue condizioni in vista del Napoli (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le ultime dall’allenamento della Lazio. A Formello rifinitura pre Napoli: Leiva e Immobile in campo, Luis Alberto a rischio Lazio in campo al Centro Sportivo di Formello per la seduta di rifinitura in vista del big match contro il Napoli al Diego Armando Maradona. La squadra ha definito gli ultimi dettagli della preparazione per questo importantissimo scontro diretto, valido per il quarto posto. Sul prato del Fersini si è rivisto Lucas Leiva, in dubbio all’inizio dopo il colpo rimediato ieri da Akpa Akpro: per il brasiliano, però, una vistosa fasciatura al polpaccio. Domani dovrebbe esserci in campo, mentre continua a destare ancora qualche perplessità Luis Alberto. Il fantasista spagnolo soffre un riacutizzarsi del dolore alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le ultime dall’allenamento della. A Formello rifinitura pre: Leiva e Immobile in campo,a rischioin campo al Centro Sportivo di Formello per la seduta di rifinitura indel big match contro ilal Diego Armando Maradona. La squadra ha definito gli ultimi dettagli della preparazione per questo importantissimo scontro diretto, valido per il quarto posto. Sul prato del Fersini si è rivisto Lucas Leiva, in dubbio all’inizio dopo il colpo rimediato ieri da Akpa Akpro: per il brasiliano, però, una vistosa fasciatura al polpaccio. Domani dovrebbe esserci in campo, mentre continua a destare ancora qualche perplessità. Il fantasista spagnolo soffre un riacutizzarsi del dolore alla ...

