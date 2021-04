Covid-19: varianti e sintomi, arrivano nuove risposte dagli studi scientifici (Di giovedì 15 aprile 2021) Le varianti di Covid-19 non presenterebbero sintomatologia diversa rispetto al virus iniziale. La conferma, che rappresenta di fatto una buona notizia, arriva dalle ultime ricerche e studi fatti sui casi più recenti. Analogamente, i pazienti del 2021 presenterebbero uno sviluppo dei sintomi differente da quelli degli esordi, per motivi però legati non alla mutazione del virus, bensì alla diversità dei pazienti maggiormente colpiti. Covid-19: come e perché è mutato il virus Fin dall’insorgere della pandemia di Sars-Cov-2 e della sua diffusione in Europa e nel resto del mondo, le istituzioni e le principali autorità scientifiche hanno messo in luce un particolare aspetto del fenomeno con il quale avremmo avuto a che fare: il Covid-19 ha origine da un virus ed i virus mutano. E il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Ledi-19 non presenterebbero sintomatologia diversa rispetto al virus iniziale. La conferma, che rappresenta di fatto una buona notizia, arriva dalle ultime ricerche efatti sui casi più recenti. Analogamente, i pazienti del 2021 presenterebbero uno sviluppo deidifferente da quelli degli esordi, per motivi però legati non alla mutazione del virus, bensì alla diversità dei pazienti maggiormente colpiti.-19: come e perché è mutato il virus Fin dall’insorgere della pandemia di Sars-Cov-2 e della sua diffusione in Europa e nel resto del mondo, le istituzioni e le principali autorità scientifiche hanno messo in luce un particolare aspetto del fenomeno con il quale avremmo avuto a che fare: il-19 ha origine da un virus ed i virus mutano. E il ...

Advertising

repubblica : Mal di pancia e nausea, il Covid non è più lo stesso: le varianti mutano i sintomi del virus - repubblica : Covid: le varianti non hanno cambiato i sintomi. Ecco a cosa fare attenzione - fattoquotidiano : L’ammissione da parte delle autorità cinesi che i loro vaccini anti-Covid hanno una scarsa efficacia non sembra ave… - Davide72 : @piersileri Sileri non è vero che riaprirete per non chiudere più. Sicuramente in estate ma in autunno e in inverno… - Flower261078692 : RT @MMaXXprIIme: Quando arriverà ottobre e gli anziani continueranno a morire di 'Covid' daranno la colpa alle varianti, ai negazionisti op… -