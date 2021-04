The Falcon and the Winter Soldier: Marvel diffonde "The Zemo Cut", la scena estesa di Daniel Bruhl che balla (Di venerdì 9 aprile 2021) Marvel ha accontentato i fan di The Falcon and the Winter Soldier condividendo online la versione estesa del momento in cui Zemo si mette a ballare, ecco il video. I fan di The Falcon and the Winter Soldier, dopo la visione della terza puntata, avevano chiesto che venisse condivisa online la scena estesa in cui Daniel Bruhl balla e il loro desiderio è stato realizzato. Online è stata infatti pubblicata la versione The Zemo Cut dell'episodio intitolato Power Broker. La breve clip, nella versione originale di circa 25 secondi, mostra Daniel Brühl che si lascia andare sentendo una musica trascinante e ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 aprile 2021)ha accontentato i fan di Theand thecondividendo online la versionedel momento in cuisi mette are, ecco il video. I fan di Theand the, dopo la visione della terza puntata, avevano chiesto che venisse condivisa online lain cuie il loro desiderio è stato realizzato. Online è stata infatti pubblicata la versione TheCut dell'episodio intitolato Power Broker. La breve clip, nella versione originale di circa 25 secondi, mostraBrühl che si lascia andare sentendo una musica trascinante e ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Falcon and the Winter Soldier: Marvel diffonde 'The Zemo Cut', la scena estesa di Daniel Bruhl che bal… - M4RR4C4SH : bene tra sette ore esce l’episodio di the falcon and the winter soldier anche oggi mi hanno dato da mangiare sono soddisfatta - bambigunkelly : @DHades88 Siii anche se sento che ero a un passo dall’essere The Falcon perchè il mio cuore batte per Bucky ma la m… - lwtawalls : @Fedez l’hai iniziata the falcon and the winter soldier? Che ne pensi? - juckvalheiyro : Essa é pra vc @germana_fazgibi ...\o/ ONE HOUR DANCING ZEMO | Marvel Studios’ The Falcon and The Winter Soldie...… -