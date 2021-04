Modugno | madre minacciata di morte per un pezzo di focaccia | arrestato 22enne Accusa dei carabinieri | maltrattato anche il compagno della donna | contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale

(Di venerdì 9 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai: IStazione di, il giorno di Pasqua, hannoS.G.,, pregiudicato del luogo con l’di maltrattamenti contro familiari o conviventi, oltre che minaccia, oltraggio violenza e. Nel corso di quella che doveva essere una giornata di festa si è verificata invece l’ennesima lite con aggressione perpetrata dal giovane in dannopropriae del suoconvivente, scaturita per futili motivi, ma su cui aleggia lo spettrodroga. Il ragazzo, nel corsomattinata avrebbe richiesto alla ...

Advertising

NoiNotizie : Modugno (#Bari): madre minacciata di morte per un pezzo di focaccia, arrestato 22enne - Telebari : La madre gli nega la focaccia, lui la minaccia di morte e picchia il compagno: 22enne arrestato a Modugno - #Bari… - baritoday : Minaccia la madre e aggredisce il suo compagno, poi si scaglia contro i carabinieri: 22enne in manette… - Ilikepuglia : Modugno, aggredisce la madre e il compagno: arrestato 22enne - BariLive : Bari: A Pasqua l'ennesima aggressione nei confronti della madre: arrestato 22enne a Modugno -

Ultime Notizie dalla rete : Modugno madre

BariToday

Da quandocreò la forma - canzone come la conosciamo ancora oggi, ovviamente nel suo ... Cosa pensi di questa valutazione? 'Lavoleva raccontare tutto di Alessandro e purtroppo certe sue ...Sentiamo una familiarità quasi naturale, siamo davvero 'congiunti'! Quando miada ragazzino ... anche se non li raggiungerai mai, come nel caso di: non lo raggiungeremo mai ma quello che ...I Carabinieri della Stazione di Modugno, il giorno di Pasqua, hanno arrestato S.G., 22enne, pregiudicato del luogo con l’accusa di maltrattamenti contro ...Cado dalle nubi: trama, cast e streaming del film di Checco Zalone in onda oggi - giovedì 8 aprile 2021 - alle ore 21,30 su Canale 5. Le info ...