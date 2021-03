Fabrizio Corona, l’appello di mamma Gabriella su Instagram (Di domenica 14 marzo 2021) l’appello di mamma Gabriella dal profilo Instagram di Fabrizio Corona: “chiedo che questo abuso di potere finisca” Dopo la revoca dei domiciliari e l’arresto di Fabrizio Corona, attualmente ricoverato al reparto di psichiatria del Niguarda di Milano dove ha intrapreso lo sciopero della fama e della sete, come annunciato su un post dal suo staff: – “L’avvocato Cristina Morrone è appena andata all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di psichiatria 2 – si legge nel comunicato pubblicato tre giorni fa dallo staff di Corona – Ci ha riferito che Fabrizio sta facendo lo sciopero della fame e della sete e che lo continuerà a fare fino a quando non gli verrà data la possibilità di parlare con la Dott.ssa Giovanna Di Rosa, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021)didal profilodi: “chiedo che questo abuso di potere finisca” Dopo la revoca dei domiciliari e l’arresto di, attualmente ricoverato al reparto di psichiatria del Niguarda di Milano dove ha intrapreso lo sciopero della fama e della sete, come annunciato su un post dal suo staff: – “L’avvocato Cristina Morrone è appena andata all’ospedale Niguarda di Milano, nel reparto di psichiatria 2 – si legge nel comunicato pubblicato tre giorni fa dallo staff di– Ci ha riferito chesta facendo lo sciopero della fame e della sete e che lo continuerà a fare fino a quando non gli verrà data la possibilità di parlare con la Dott.ssa Giovanna Di Rosa, ...

Advertising

SkyTG24 : Madre di Fabrizio Corona: “Mio figlio è perseguitato da un tipo di magistratura bigotta” - VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - occhio_notizie : L'avvocato Ivano Chiesa, difensore di #FabrizioCorona, ha aggiornato i sostenitori dell'ex re dei paparazzi sulle s… - retewebitalia : Asia Argento in difesa di Fabrizio Corona: “Quest’uomo non è un assassino” - #retewebitalia #news #oggi #italia… -