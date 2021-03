Covid, le notizie di oggi. Cts preoccupato, chiede stretta in tutt'Italia. LIVE (Di domenica 7 marzo 2021) Il tasso di positività nazionale al Covid-19 sale al 6,6%; altri 307 i decessi: il Cts esprime "grande preoccupazione" per l'evolversi della pandemia e chiede un innalzamento delle misure restrittive in tutt'Italia. Il Viminale ordina da parte sua "maggiori controlli sulla movida". Da ieri in vigore il nuovo dpcm, da domani il cambio di colore delle regioni. Il Governo accelera sulle vaccinazioni e sigla l'intesa anche con gli specializzandi per accelerare l'inoculazione delle dosi Leggi su tg24.sky (Di domenica 7 marzo 2021) Il tasso di positività nazionale al-19 sale al 6,6%; altri 307 i decessi: il Cts esprime "grande preoccupazione" per l'evolversi della pandemia eun innalzamento delle misure restrittive in. Il Viminale ordina da parte sua "maggiori controlli sulla movida". Da ieri in vigore il nuovo dpcm, da domani il cambio di colore delle regioni. Il Governo accelera sulle vaccinazioni e sigla l'intesa anche con gli specializzandi per accelerare l'inoculazione delle dosi

