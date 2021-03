Coppa del mondo: Petra Vlhola guida la classifica dello slalom speciale (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo i Mondiali, è il turno della Coppa del mondo per sciatrice slovacca Petra Vlhova e per il suo allenatore bergamasco Livio Magoni. Al termine dello slalom speciale di Jasna, in Slovacchia, Vlhova guida la graduatoria di specialità mentre accorcia in quella generale, condotta dalla svizzera Lara Gut-Behrami. È Livio Magoni che sottolineava prima dell’avvio: “Ci danno tutti per sfavoriti nei confronti di Lara Gut (la campionessagià vincitrice di Coppa del mondo e che ha ottenuto due medaglie d’oro a Cortina), ma noi andiamo gara dopo gara. Può succedere di tutto”. E come è andata a Cortina? Due scintillanti medaglie d’Argento. Questo è il bottino raccolto dalla fortissima sciatrice Vlhova col suo coach bergamasco. Un buon risultato, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo i Mondiali, è il turno delladelper sciatrice slovaccaVlhova e per il suo allenatore bergamasco Livio Magoni. Al terminedi Jasna, in Slovacchia, Vlhovala graduatoria di specialità mentre accorcia in quella generale, condotta dalla svizzera Lara Gut-Behrami. È Livio Magoni che sottolineava prima dell’avvio: “Ci danno tutti per sfavoriti nei confronti di Lara Gut (la campionessagià vincitrice didele che ha ottenuto due medaglie d’oro a Cortina), ma noi andiamo gara dopo gara. Può succedere di tutto”. E come è andata a Cortina? Due scintillanti medaglie d’Argento. Questo è il bottino raccolto dalla fortissima sciatrice Vlhova col suo coach bergamasco. Un buon risultato, ...

