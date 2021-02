Covid | cambia il nome degli aiuti alle attività | da decreto Ristori a decreto Sostegno

(Di venerdì 26 febbraio 2021)nogliche il governo ha in rampa di lancio per le categorie danneggiate economicamente dchiusure imposte per fronteggiare il. L'articolo .

fanpage : Il Governo Draghi ha deciso di sostituire il capo della Protezione Civile. Ecco chi prenderà il posto di Angelo Bor… - enrico_martines : #Covid: cambia il concetto di #competenze e #formazione - Jovinow : Nuovo #DPCM #Draghi? Identico a quelli di #Conte. Oggi cambia solo che il Recovery lo gestiscono Giorgetti, Brunett… - razzaromagnola : Segnalo errore calcolo tamponi COVID Report 25/02/2021 tamponi totali 39.317.412 Report 26/02/2021 tamponi totali… - infoitinterno : Governo cambia capo della Protezione Civile: via Borrelli, protagonista prima fase emergenza Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambia

Adnkronos

I provvedimenti restrittivi potrebbero non fermarsi alla zona rossa nel Comune di Monte San Giovanni Campano, l'identico provvedimento preso nei giorni scorsi per un altro cento ciociaro , Torrice . ...Nei prossimi giorni quindi il Cts si esprimerà e darà un quadro sulla diffusione delnegli ... Lombardia, Emilia e Campania ad alto rischio 2 fisco Bonus, deduzioni e sostitutive: cosìil ...un match tutt'altro che sicuro a causa dei tanti casi di Covid tra i granata. Intanto, per il Bologna mancherà lo squalificato Escalante a centrocampo, mentre sono sempre out per infortunio Luiz ...Cambio ai vertici della Protezione civile. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha deciso di sostituire l’attuale capo Angelo Borrelli con Fabrizio Curcio. È il primo passo di una ristrutturazione ...