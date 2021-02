Insulti razzisti a Ibrahimovic: la UEFA apre un’inchiesta | Europa League News (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Zlatan Ibrahimovic fatto oggetto di cori ed Insulti razzisti la scorsa settimana, a Belgrado, in occasione di Stella Rossa-Milan di Europa League Insulti razzisti a Ibrahimovic: la UEFA apre un’inchiesta Europa League News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Zlatanfatto oggetto di cori edla scorsa settimana, a Belgrado, in occasione di Stella Rossa-Milan di: laPianeta Milan.

PietroMazzara : La #Uefa ha aperto un’indagine disciplinare su quanto accaduto una settimana fa al Marakana. Non specificato se per… - PianetaMilan : Insulti razzisti a @Ibra_official: la @UEFA apre un'inchiesta | @EuropaLeague #News - #UEL #EuropaLeague… - edserlove4ever : @zorzi_style Certo che una si accanisce, non solo per Tommy, ma anche per noi stessi visto che ci prendiamo insulti… - CalcioNapoli24 : - GraziaMarocco : RT @PietroMazzara: La #Uefa ha aperto un’indagine disciplinare su quanto accaduto una settimana fa al Marakana. Non specificato se per gli… -