Usa, Perseverance: tre italiani fra i cacciatori di vita su Marte (Di domenica 21 febbraio 2021) Ci sono tre ricercatori italiani fra i ‘cacciatori di vita’ che da Terra seguiranno gli strumenti a bordo del rover Perseverance della Nasa, il cui arrivo sul suolo di Marte e’ previsto alle 21,55 italiane di oggi. Il gruppo, dell’Osservatorio di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e’ guidato da Teresa Fornaro, unica italiana tra i 13 vincitori del bando che ha permesso di utilizzare i dati degli strumenti di bordo per un loro progetto di ricerca. Fornaro, del cui gruppo fanno parte gli esperti di astrobiologia John Brucato e Giovanni Poggiali, sempre di Arcetri, ha scelto per il suo progetto di collaborare con i responsabili scientifici dello strumento Sherloc, equipaggiato con la telecamera Watson, e con quelli dello strumento SuperCam. “Il nostro ruolo sara’ aiutare il team ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Ci sono tre ricercatorifra i ‘di’ che da Terra seguiranno gli strumenti a bordo del roverdella Nasa, il cui arrivo sul suolo die’ previsto alle 21,55 italiane di oggi. Il gruppo, dell’Osservatorio di Arcetri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e’ guidato da Teresa Fornaro, unica italiana tra i 13 vincitori del bando che ha permesso di utilizzare i dati degli strumenti di bordo per un loro progetto di ricerca. Fornaro, del cui gruppo fanno parte gli esperti di astrobiologia John Brucato e Giovanni Poggiali, sempre di Arcetri, ha scelto per il suo progetto di collaborare con i responsabili scientifici dello strumento Sherloc, equipaggiato con la telecamera Watson, e con quelli dello strumento SuperCam. “Il nostro ruolo sara’ aiutare il team ...

