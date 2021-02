Benno oggi può essere libero. Nessuna traccia del papà (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Falso allarme sul cadavere ritrovato nell'Adige. La sorella: "Se esce, temo per la mia incolumità" Madè Neumair teme per la sua incolumità nel caso in cui il fratello Benno venga scarcerato. La figlia dei coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, uccisi un mese fa, ha rivelato le sue paure nella memoria della difesa della persona offesa, che è stata depositata sabato mattina. La donna, residente a Monaco di Baviera dove si è specializzata in traumatologia e ortopedia, è terrorizzata perché sostiene che Benno possa farle del male, come ha cercato di spiegare al Tribunale del Riesame, che oggi deciderà se scarcerarlo o meno. Non è un segreto che anche la madre si era detta preoccupata riguardo ai comportamenti del figlio. I suoi timori e le sue confidenze erano state raccolte dalle amiche e alla ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tiziana Paolocci Falso allarme sul cadavere ritrovato nell'Adige. La sorella: "Se esce, temo per la mia incolumità" Madè Neumair teme per la sua incolumità nel caso in cui il fratellovenga scarcerato. La figlia dei coniugi di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, uccisi un mese fa, ha rivelato le sue paure nella memoria della difesa della persona offesa, che è stata depositata sabato mattina. La donna, residente a Monaco di Baviera dove si è specializzata in traumatologia e ortopedia, è terrorizzata perché sostiene chepossa farle del male, come ha cercato di spiegare al Tribunale del Riesame, chedeciderà se scarcerarlo o meno. Non è un segreto che anche la madre si era detta preoccupata riguardo ai comportamenti del figlio. I suoi timori e le sue confidenze erano state raccolte dalle amiche e alla ...

