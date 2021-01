Covid, Fondazione Gimbe: "Riduzione dei nuovi casi per effetto del decreto Natale" (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo l'ultimo report dell'istituto, sono calati i nuovi casi di positività e dei recoveri nel periodo tra il 13 e il 19 gennaio. Il presidente Nino Cartabellotta, sui vaccini, spiega: "La campagna non è una gara di velocità" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 21 gennaio 2021) Secondo l'ultimo report dell'istituto, sono calati idi positività e dei recoveri nel periodo tra il 13 e il 19 gennaio. Il presidente Nino Cartabellotta, sui vaccini, spiega: "La campagna non è una gara di velocità"

