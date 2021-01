La standing ovation a Liliana Segre al Senato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Senato. Entra in Aula Liliana Segre, arrivata a Roma in piena pandemia per votare la fiducia al governo Conte. E dai banchi della maggioranza – e non solo – scattano tutti in piedi per una standing ovation alla senatrice a vita. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021). Entra in Aula, arrivata a Roma in piena pandemia per votare la fiducia al governo Conte. E dai banchi della maggioranza – e non solo – scattano tutti in piedi per unaalla senatrice a vita. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Agenzia_Ansa : Standing ovation per LiLiana #Segre al #Senato: 'Sono venuta a votare sì' ha detto la senatrice a vita… - carlokarl : RT @Antonel15773761: #conte da avvocato degli italiani è diventato carceriere degli Italiani @Ignazio_LaRussa immenso adesso al #Senato da… - Giusylo3 : RT @ToniSonia: Altro schifo di ieri: standing ovation per il giudice Borsellino di partiti che ospitano una miriade di arrestati per rappor… - roby_lioncastle : RT @ToniSonia: Altro schifo di ieri: standing ovation per il giudice Borsellino di partiti che ospitano una miriade di arrestati per rappor… - silvano747 : RT @ToniSonia: Altro schifo di ieri: standing ovation per il giudice Borsellino di partiti che ospitano una miriade di arrestati per rappor… -

Ultime Notizie dalla rete : standing ovation Segre, ovazione al Senato per la senatrice a vita Agenzia ANSA Conte incassa la fiducia al Senato e cerca rinforzi. Ma adesso il governo è più fragile

Il temuto test del Senato è stato superato sul filo di lana: con 156 voti a favore, 140 contrari e 6 astenuti Conte ottiene la fiducia di Palazzo Madama e dopo l’ok della Camera dei Deputati ha adesso ...

Senato, applausi dell'Aula per Paolo Borsellino. Conte: «Ottantuno anni fa nasceva un eroe»

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 L'applauso dell'Aula del Senato per Paolo Borsellino. Conte: "81 anni fa nasceva un eroe" “La lotta alla mafia sarà sempre ...

Il temuto test del Senato è stato superato sul filo di lana: con 156 voti a favore, 140 contrari e 6 astenuti Conte ottiene la fiducia di Palazzo Madama e dopo l’ok della Camera dei Deputati ha adesso ...(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 L'applauso dell'Aula del Senato per Paolo Borsellino. Conte: "81 anni fa nasceva un eroe" “La lotta alla mafia sarà sempre ...