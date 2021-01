Governo: Conte, 'mai detto ristori sufficienti a compensare perdite' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Con le parole pronunciate ieri, in Aula alla Camera, "non intendevo dire che i ristori sono sufficienti a compensare le perdite subite". Lo puntualizza il premier Giuseppe Conte nel suo intervento in Aula al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Con le parole pronunciate ieri, in Aula alla Camera, "non intendevo dire che isonolesubite". Lo puntualizza il premier Giuseppenel suo intervento in Aula al Senato.

