Cremona-Olimpia Milano: data, orario, tv e diretta streaming basket Serie A1 2020/2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) La Serie A1 2020/2021 scende in campo con il recupero della 15° giornata che coinvolge Vanoli Cremona e AX Armani Exchange Milano. I meneghini continuano a macinare vittorie tra i confini nazionale, bilancio di 13-1 che non lascia dubbi ed ipoteca di fatto già a gennaio la presenza ai playoff, salvo crolli inaspettati. La Vanoli a sorpresa è a ridosso delle prime otto e ha scacciato tutte le paure di inizio stagione. Martedì 19 gennaio alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire in diretta streaming su Eurosport Player. SEGUI IN diretta Cremona-Olimpia Milano SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) LaA1scende in campo con il recupero della 15° giornata che coinvolge Vanolie AX Armani Exchange. I meneghini continuano a macinare vittorie tra i confini nazionale, bilancio di 13-1 che non lascia dubbi ed ipoteca di fatto già a gennaio la presenza ai playoff, salvo crolli inaspettati. La Vanoli a sorpresa è a ridosso delle prime otto e ha scacciato tutte le paure di inizio stagione. Martedì 19 gennaio alle ore 17.00 inizierà la sfida che potrete seguire insu Eurosport Player. SEGUI INSportFace.

fabiocavagnera : GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di… - OlimpiaMiNews : GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di… - AlessandroMagg4 : GAME DAY IN CREMONA! Palla a due alle ore 17 per Cremona vs Olimpia Milano, recupero della quindicesima giornata di… - zazoomblog : Cremona-Olimpia Milano oggi: orario tv programma streaming recupero Serie A basket - #Cremona-Olimpia #Milano #oggi… - PeterPenna : RT @OlimpiaMI1936: L'Olimpia chiude il girone di andata a Cremona, Messina: 'Vogliamo vincere e gestire le energie' ? -