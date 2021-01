Telefoni roventi a caccia di «costruttori» cattolici e centristi | Calenda rimbalza Mastella Cosa succede se Conte non convince 161 senatori

Leggi su open.online

(Di sabato 16 gennaio 2021) C’è un mercato che in questi giorni non chiude mai ed è aperto 24 ore su 24, in barba alle disposizioni dell’ultimo Dpcm. È il bazar dei parlamentari, dove si barattano fedeli con «responsabili», loghi di gruppi vecchi con nomi di partiti nuovi. Quando all’opposizione c’erano i 5 stelle si sarebbero chiamate «compravendite», oggi si cerca di adombrare il passaggio da un gruppo a un altro con il termine «». A Clemente, veterano della Prima Repubblica, l’onere e l’onore di aver sdoganato per primo, in questa fase di crisi di governo, una prassi in realtà radicata nei sistemi proporzionali. Tra le chiamate fatte dal sindaco di Benevento, però, ce n’è una che è andata a sollecitare il leader di un partito che aveva già ampiamente dichiarato la sua avversione alla permanenza di Giuseppea Palazzo Chigi. «Anche ...