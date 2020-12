“Cosa riceve sempre” Silvia Toffanin | che soddisfazione | succede dopo ogni puntata di Verissimo

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020), la rivelazione è clamorosa. Tutto è accaduto proprio all’inizio delladi, quando la conduttrice ha come sempre ricevuto un altro elogio. È avvenuto da parte del giornalista Giancarlo De Andreis che rivela la carta vincente della. Curiosi? Non si tratta solo di bellezza, anche se indiscutibile. Ecco cosa è stato detto di lei. “Appare sempre con grande calma, senza toni concitati e con una classe innatasempre i complimenti di diversi commentatori sui blog Tv e sui social”. Lo rivela il giornalista su Di Più Tv dove aggiunge: “Il suo programma, sempre ricco di grandi ospiti, è uno dei successi del sabato pomeriggio. È un programma dove toni, emozioni e dinamiche sono sempre abbastanza animati”.. E non è la prima volta per la ...