Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata di giovedì 3 dicembre su Rete 4 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dritto e Rovescio, anticipazioni del programma in onda giovedì 3 dicembre 2020 su Rete 4. giovedì 3 dicembre 2020 andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale con Dritto e Rovescio che andrà in onda alle 21:25 su Rete 4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro della puntata il natale tra emergenza sanitaria e restrizioni, la crisi economica di commercianti e lavoratori autonomi. Gli altri argomenti della puntata di giovedì 3 dicembre 2020 Nella puntata di stasera, l’emergenza Covid-19 in Italia, tra crisi sanitaria ed economica, e le nuove restrizioni per il periodo ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 3 dicembre 2020)del programma in onda2020 su4.2020 andrà in onda un nuovo appuntamento settimanale conche andrà in onda alle 21:25 su4. Al timone del programma d’informazione ci sarà sempre Paolo Del Debbio. Al centro dellail natale tra emergenza sanitaria e restrizioni, la crisi economica di commercianti e lavoratori autonomi. Gli altri argomenti delladi2020 Nelladi stasera, l’emergenza Covid-19 in Italia, tra crisi sanitaria ed economica, e le nuove restrizioni per il periodo ...

Mania48Mania53 : RT @AntonioSocci1: Anche la Gismondo si ribella: a gennaio non mi vaccinerò. Bomba da Del Debbio - Gilgas0 : RT @AntonioSocci1: Anche la Gismondo si ribella: a gennaio non mi vaccinerò. Bomba da Del Debbio - AgenziaOpinione : RETE 4 – ” DRITTO E ROVESCIO ” * GIOVEDÌ 3 DICEMBRE: « IL NATALE TRA EMERGENZA SANITARIA E RESTRIZIONI E LA CRISI E… - guidop1967 : RT @AntonioSocci1: Anche la Gismondo si ribella: a gennaio non mi vaccinerò. Bomba da Del Debbio - ostvest : @valeriogiajvia Nel vuoto pneumatico sicuramente. Nei fatti, credo non sia neanche immaginabile, no? Il trickle-dow… -