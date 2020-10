Coronavirus: Morani, 'momento delicatissimo, distinguo in maggioranza inaccettabili' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Lo dico ai nostri alleati: la serietà e il senso di responsabilità devono essere patrimonio di tutti. I distinguo di oggi sugli ultimi provvedimenti sono inaccettabili. Il momento è delicatissimo. Si pensi al bene del paese e non agli interessi di parte”. Lo scrive su Twitter Alessia Morani (Pd), sottosegretaria allo Sviluppo economico. Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - “Lo dico ai nostri alleati: la serietà e il senso di responsabilità devono essere patrimonio di tutti. Idi oggi sugli ultimi provvedimenti sono. Il. Si pensi al bene del paese e non agli interessi di parte”. Lo scrive su Twitter Alessia(Pd), sottosegretaria allo Sviluppo economico.

I distinguo di oggi sugli ultimi provvedimenti sono inaccettabili. Il momento è delicatissimo. Si pensi al bene del paese e non agli interessi di parte”. Lo scrive su Twitter Alessia Morani (Pd), ...

Dl ristoro: Morani, provvedimento pronto, domani in Consiglio dei ministri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - Il Dl ristoro e' pronto e il Consiglio dei ministri chiamato ad approvarlo si terra' domani. A indicarlo e' il sottosegretario allo Sviluppo economico, ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - Il Dl ristoro e' pronto e il Consiglio dei ministri chiamato ad approvarlo si terra' domani. A indicarlo e' il sottosegretario allo Sviluppo economico,