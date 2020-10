“Not found”, questo è il piano Covid di Trump. L’ultimo affondo di Biden (Di sabato 24 ottobre 2020) Il giorno dopo l’ultimo dibattito televisivo tra Donald Trump e Joe Biden, giocato in larga parte sulla pandemia da coronavirus, gli Stati Uniti registrano il loro nuovo record giornaliero di contagi con oltre 80.000 nuovi casi — 80.005 il numero preciso, secondo la John’s Hopkins University —, con il totale dei contagi che, alla mezzanotte sulla East Coast, superava gli 8.492.500, e quello dei decessi sfiorava i 224.000. Il record precedente di contagi giornalieri risaliva al 16 luglio, 77.362. I dati inducono Biden a orientare sempre più sul contrasto alla pandemia la sua campagna, alzando il tono delle critiche a Trump. Il candidato democratico promette che, se sarà eletto, il vaccino anti-Covid sarà gratuito per tutti, “assicurati o meno” ... Leggi su formiche (Di sabato 24 ottobre 2020) Il giorno dopo l’ultimo dibattito televisivo tra Donalde Joe, giocato in larga parte sulla pandemia da coronavirus, gli Stati Uniti registrano il loro nuovo record giornaliero di contagi con oltre 80.000 nuovi casi — 80.005 il numero preciso, secondo la John’s Hopkins University —, con il totale dei contagi che, alla mezzanotte sulla East Coast, superava gli 8.492.500, e quello dei decessi sfiorava i 224.000. Il record precedente di contagi giornalieri risaliva al 16 luglio, 77.362. I dati induconoa orientare sempre più sul contrasto alla pandemia la sua campagna, alzando il tono delle critiche a. Il candidato democratico promette che, se sarà eletto, il vaccino anti-sarà gratuito per tutti, “assicurati o meno” ...

