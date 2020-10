Medio Oriente, la ‘pace fredda’ tra Israele e le monarchie del Golfo non porterà stabilità. Anzi (Di venerdì 23 ottobre 2020) di Roberto Iannuzzi * Il processo di normalizzazione dei rapporti fra Israele e alcune monarchie arabe del Golfo prosegue, ma non porterà ad alcuna reale stabilizzazione del Medio Oriente. Domenica scorsa una delegazione israeliana giunta a Manama, capitale del Bahrein, ha firmato otto accordi bilaterali che, fra l’altro, instaurano normali rapporti diplomatici fra i due paesi. Il giorno dopo, una delegazione degli Emirati Arabi Uniti (Eau) è atterrata a Tel Aviv per discutere i passi concreti di un’analoga normalizzazione. Tali eventi sono conseguenza della firma dei cosiddetti “Accordi di Abramo” (patriarca comune a ebrei ed arabi, e profeta sia per l’ebraismo che per l’Islam) da parte dei ministri degli esteri dei due paesi arabi e del premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) di Roberto Iannuzzi * Il processo di normalizzazione dei rapporti frae alcunearabe delprosegue, ma non porterà ad alcuna reale stabilizzazione del. Domenica scorsa una delegazione israeliana giunta a Manama, capitale del Bahrein, ha firmato otto accordi bilaterali che, fra l’altro, instaurano normali rapporti diplomatici fra i due paesi. Il giorno dopo, una delegazione degli Emirati Arabi Uniti (Eau) è atterrata a Tel Aviv per discutere i passi concreti di un’analoga normalizzazione. Tali eventi sono conseguenza della firma dei cosiddetti “Accordi di Abramo” (patriarca comune a ebrei ed arabi, e profeta sia per l’ebraismo che per l’Islam) da parte dei ministri degli esteri dei due paesi arabi e del premier ...

clikservernet : Medio Oriente, la ‘pace fredda’ tra Israele e le monarchie del Golfo non porterà stabilità. Anzi - Noovyis : (Medio Oriente, la ‘pace fredda’ tra Israele e le monarchie del Golfo non porterà stabilità. Anzi) Playhitmusic - - tizianacarmela : RT @GM_oessh: In una conferenza on line l’amministratore apostolico del Patriarcato Latino di #Gerusalemme, monsignor #Pizzaballa, ha descr… - Ljuba2000 : RT @AE_Italia: ??Trasporto di animali: nuove immagini CHOC dalla Spagna! Gli investigatori hanno documentato abusi e maltrattamenti sugli a… - luigibor : Finita la 'guerra fredda' tra USA e URSS tornano i venti di guerra: in Africa, Medio Oriente, sul Caucaso ... E poi… -

Ultime Notizie dalla rete : Medio Oriente Medio Oriente, la ‘pace fredda’ tra Israele e le monarchie del Golfo non porterà stabilità. Anzi Il Fatto Quotidiano Coima, il Covid non ha frenato la voglia di mattone degli italiani

Il Forum ha ospitato in streaming oltre 500 operatori del settore, in rappresentanza di circa 60 primari investitori istituzionali italiani e internazionali, provenienti da Asia, America, Canada, ...

La presidenza di Biden potrebbe tagliare il percorso lento verso la ripresa delle esportazioni di petrolio dall'Iran e dal Venezuela

Biden presidency could cut slow path to resumed Iran, Venezuela oil exports \| Reuters La presidenza di Biden potrebbe tagliare il percorso lento verso la ripresa delle esportazion ...

Il Forum ha ospitato in streaming oltre 500 operatori del settore, in rappresentanza di circa 60 primari investitori istituzionali italiani e internazionali, provenienti da Asia, America, Canada, ...Biden presidency could cut slow path to resumed Iran, Venezuela oil exports \| Reuters La presidenza di Biden potrebbe tagliare il percorso lento verso la ripresa delle esportazion ...