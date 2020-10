Con Covid necessaria riorganizzazione cure del cancro al polmone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - L'impatto dell'epidemia di Covid-19 ha richiesto una profonda riflessione sulla presa in carico del paziente oncologico e sulla necessità di una riorganizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, con particolare attenzione ai pazienti più fragili che devono necessariamente continuare a recarsi nei centri. E' quanto emerso oggi durante il convegno online 'iCube - Comunicare il valore dell'innovazione nella cura del tumore al polmone', organizzato da Edra in collaborazione con AstraZeneca. Tra le patologie oncologiche, il focus è stato rivolto al tumore del polmone anche alla luce della disponibilità di farmaci innovativi quali le immunoterapie che hanno contribuito a migliorare significativamente l'aspettativa di vita dei pazienti e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - L'impatto dell'epidemia di-19 ha richiesto una profonda riflessione sulla presa in carico del paziente oncologico e sulla necessità di unadei percorsi diagnostico-terapeutici, con particolare attenzione ai pazienti più fragili che devonomente continuare a recarsi nei centri. E' quanto emerso oggi durante il convegno online 'iCube - Comunicare il valore dell'innovazione nella cura del tumore al', organizzato da Edra in collaborazione con AstraZeneca. Tra le patologie oncologiche, il focus è stato rivolto al tumore delanche alla luce della disponibilità di farmaci innovativi quali le immunoterapie che hanno contribuito a migliorare significativamente l'aspettativa di vita dei pazienti e che ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Covid Covid, 18enne con polmonite a Caltanissetta: “Mai visto ragazzo cosi giovane finire sotto ossigeno” Fanpage.it "Con i vaccini antinfluenzali probabile boom di tamponi anti-Covid"

Domenico Alfieri, medico di base a Milano: "Le richieste si sono moltiplicate e il nostro lavoro ne risente. Con sintomi lievi ora ci si preoccupa" ...

Covid, arriva il test rapido anche nella Granda: come funziona e dove si potrà farlo

In Piemonte è già stato acquistato un milione di test rapidi per accertare la positività o meno al Covid. Frutto di una gara già svolta in estate dalla Regione insieme al Veneto e a un’altra Regione, ...

