Il ministro Speranza: 'Riformare il sistema sanitario e puntare sulle cure domiciliari' (Di martedì 29 settembre 2020) "Covid è stato un dramma per il mondo intero", ma ci "offre anche un'opportunità per rimettere al centro il Servizio sanitario nazionale. C'è bisogno di una profonda e coraggiosa riforma del Ssn". Lo ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) "Covid è stato un dramma per il mondo intero", ma ci "offre anche un'opportunità per rimettere al centro il Servizionazionale. C'è bisogno di una profonda e coraggiosa riforma del Ssn". Lo ...

