In esclusiva sulla copertina di Chi, nel numero in edicola da mercoledì 30 settembre, le immagini mai viste del matrimonio di Elettra Lamborghini con Nick Van de Wall, in arte Afrojack. L'evento si è tenuto lo scorso sabato 26 settembre nella splendida cornice di Villa Balbiano a Como. Ai festeggiamenti hanno preso parte circa 100 invitati. … L'articolo Elettra Lamborghini spiega perché al matrimonio non c'era la sorella Ginevra proviene da Gossip e Tv.

Elettra Lamborghini protagonista serie su sua vita

Riflettori ancora puntati su Elettra Lamborghini dopo le nozze da favola sul lago di comò con Afrojack dj olandese; dopo il successo della serie The Facchinettis, Dplay plus, la piattaforma streaming ...