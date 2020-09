Cosa cambia da ottobre per la fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche (Di sabato 26 settembre 2020) fattura elettronica: dall’1 ottobre 2020 importanti novità. cambiano le specifiche tecniche, la compilazione del tracciato Xml subisce delle sensibili modifiche. Un passo in più verso la dichiarazione precompilata anche per le Partite Iva. Di seguito tutti i dettagli fondamentali.Segui Termometro Politico su Google News fattura elettronica: le nuove specifiche tecniche Dall’1 ottobre 2020, le specifiche tecniche per la compilazione della fattura elettronica diventano più dettagliate. In particolare, diventano più precisi i codici Natura e i codici Tipo Documento. Al ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 26 settembre 2020): dall’12020 importanti novità.no le, la compilazione del tracciato Xml subisce delle sensibili modifiche. Un passo in più verso la dichiarazione precompilata anche per le Partite Iva. Di seguito tutti i dettagli fondamentali.Segui Termometro Politico su Google News: leDall’12020, leper la compilazione delladiventano più dettagliate. In particolare, diventano più precisi i codici Natura e i codici Tipo Documento. Al ...

Capezzone : Su @atlanticomag @1972book spiega che l’arresto di #JoshuaWong mostra che il regime di Pechino non cambia - Avvenire_Nei : #Referendum Taglio parlamentari, ha vinto il Sì, cosa succede ora - gabbo_gobbo : @Baldo20012010 La cosa allucinante è proprio questa. Siamo un paese marcio. Dove chi ha fatto schifo per una vita d… - guack333 : @Volaniglio @repubblica A tE cOsA cAmBiA? Cambia che mi sono rotto i c*glioni di vedere stranieri delinquere nel mio paese. - MicheleGuetta : Pensano che la Cina sia uno stato come gli altri per il fatto che sia aperta al mercato rispetto ex URSS. Nella rea… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambia Nuovo codice della strada, forse ci siamo: ecco cosa cambia FIRSTonline Non toccare mai le tastiere dei bancomat. Ecco cosa potrebbe succedere

Siamo tutti abituati a fare prelievi bancomat. Insomma, la carta di credito fa ormai parte delle nostre vite, ma a volte abbiamo bisogno di contanti. E, quando ne abbiamo la necessità, preleviamo quel ...

Regione Campania, De Luca apre a Mastella e Italia Viva: ma solo assessori tecnici

Stavolta è più complicato di 5 anni fa. Per il pressing enorme degli alleati che chiedono un riconoscimento e per gli uscenti esclusi. E, naturale, le aspettative di tutti sono per la composizione del ...

Siamo tutti abituati a fare prelievi bancomat. Insomma, la carta di credito fa ormai parte delle nostre vite, ma a volte abbiamo bisogno di contanti. E, quando ne abbiamo la necessità, preleviamo quel ...Stavolta è più complicato di 5 anni fa. Per il pressing enorme degli alleati che chiedono un riconoscimento e per gli uscenti esclusi. E, naturale, le aspettative di tutti sono per la composizione del ...