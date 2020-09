Camorra, nuova operazione con 12 arresti. Sgominato altro sistema (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovo colpo alla Camorra a Torre Annunziata: in manette dodici persone, Sgominato un nuovo clan. L’operazione della polizia dei carabinieri nel napoletano L’operazione, condotta da personale della Squadra Mobile, da Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e agenti del Commissariato di Torre Annunziata, è scattata fin dalle prime ore del mattino. Gli agenti stando … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Nuovo colpo allaa Torre Annunziata: in manette dodici persone,un nuovo clan. L’della polizia dei carabinieri nel napoletano L’, condotta da personale della Squadra Mobile, da Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e agenti del Commissariato di Torre Annunziata, è scattata fin dalle prime ore del mattino. Gli agenti stando … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

NAPOLI – Eseguita stamattina – da squadra mobile della Questura di Napoli, carabinieri e polizia di Torre Annunziata – un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

