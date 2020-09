Parma | il ds Carli | “Puntiamo due giocatori dell’Atalanta | vi spiego tutto Kulusevski? Vi dico la verità”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Abbiamo un ottimo rapporto con l'Atalanta, cercheremo di concretizzare qualche affare.Così il neo direttore sportivo delMarcello, intervenuto in merito ai prossimi obbiettivi del calciomercato dei ducali. In un'intervista rilasciata ai microfoni dimercatoweb.com, il dirigente degli emiliani ha voluto fare un doveroso punto della situazione su quelli che saranno i prossimi affari, in entrata e in uscita, dei biancoblu. In particolar modoha voluto porre la sua attenzione sul saldo rapporto instaurato tra ile l'Atalanta, squadra con la quale - lo scorso anno - i crociati hanno anche concretizzato il colpo: “Con la società nerazzurra il rapporto è importante anche in virtù del precedente ...