Il ciclismo torna in Rai | a Ferragosto il giro della Lombardia

Il ciclismo torna protagonista sui canali Rai. Si ricomincia con il giro della Lombardia. Duecento minuti di diretta, dalle 15.30 alle 18.50, su Rai2, con la telecronaca di Andrea De Luca e Paolo Bettini e gli interventi di Stefano Garzelli. Saranno 185 i paesi collegati, in tutti e cinque i continenti: il mondo del ciclismo, nel sabato di Ferragosto, guarda al "Lombardia". La seconda delle classiche monumento, in questa anomala collocazione temporale (di solito è la corsa che chiude la stagione, a fine ottobre) è ancora più affascinante e difficile da pronosticare, dato l'impegno di tutti nell'inseguire il successo nella 114esima edizione di una delle corse più antiche del calendario mondiale.

Ultime Notizie dalla rete : ciclismo torna Gran Piemonte: il ciclismo torna nell'Astigiano La Nuova Provincia - Asti Luciano Vassallo, il «Gianni Rivera» etiope (poi meccanico a Ostia) raccontato dall’inviato de L’Équipe

Questo articolo pubblicato il 3 agosto da L’Équipe contiene due storie. Una è quella - appassionante come un romanzo tra avventura e sport - del protagonista del «pezzo», Luciano Vassallo, italiano di ...

Circuito di Getxo, Damiano Caruso torna a vincere dopo 7 anni. E in Francia esulta Colbrelli

Sette anni dopo, Damiano Caruso torna a vincere. Il 32enne siciliano della Bahrain-Merida ha conquistato per distacco la 75/a edizione del Circuito di Getxo, in Spagna. Secondo un altro “azzurro”. Gia ...

