Aurora Ramazzotti e la social-battaglia che piace ai vip (Di mercoledì 12 agosto 2020) Aurora Ramazzotti è impegnata da tempo in una battaglia su Instagram apprezzatissima dalle sue follower. Ora iniziano ad aderire anche tanti vip Aurora Ramazzotti continua la sua battaglia mediatica sui social, mostrandosi senza filtri. Basta filtri! In un’epoca di grandi cambiamenti per “Postare una foto così, come l’hai scattata – sostiene in un post condiviso sul suo profilo Instagram – ormai ci vuole coraggio”. La perfezione, così tanto osannata, non esiste. L’imperfezione è insita nell’essere umano, che deve accettare la sua fragilità e mostrarsi per quello che si è. Questa è la lezione che Aurora continua a trasmettere, mostrando tutti i suoi difetti ... Leggi su bloglive

