Michele Morrone difende 365 giorni: “Non incita alla violenza sulle donne” (Di lunedì 10 agosto 2020) Michele Morrone dice basta. L’attore del momento ha pubblicamente difeso il film che l’ha reso una star in tutto il mondo – 365 giorni – dalle numerose critiche. Prima il Codacons, poi la cantante inglese Duffy: in molti hanno provato a chiedere a Netflix di rimuovere il film polacco tratto dall’omonimo romanzo di Blanka Lipińska. … L'articolo Michele Morrone difende 365 giorni: “Non incita alla violenza sulle donne” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

