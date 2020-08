Moto3, GP Repubblica Ceca Brno 2020: i risultati delle prove libere 1, Rodrigo il più veloce (Di venerdì 7 agosto 2020) Gabriel Rodrigo è il pilota più veloce al termine delle prime prove libere di Moto3 del Gran Premio di Repubblica Ceca. Il quarto weekend del Mondiale si apre sul circuito di Brno con un gran tempo del pilota argentino, che in sella alla Honda del team Gresini ferma il cronometro in 2’08″612, precedendo il giapponese Kaito Toba e lo spagnolo Raul Fernandez, entrambi su KTM. Quarto tempo per Dennis Foggia, sesto crono per Tony Arbolino. A completamento di una buona mattinata per i piloti italiani, Romano Fenati e Riccardo Rossi chiudono la top-10 dopo la prima sessione. Un po’ attardati, invece, Celestino Vietti e Andrea Migno dello Sky Racing Team VR46. La classifica tempi delle ... Leggi su sportface

OA_Sport : #Moto3, GP Repubblica Ceca 2020: Gabriel #Rodrigo chiude in vetta la FP1, bene #Foggia 4° e #Arbolino 6° #CzechGP - sportface2016 : #CzechGP, #Moto3: i risultati delle prove libere 1 - OA_Sport : LIVE Moto3, GP Repubblica Ceca 2020 in DIRETTA: tra poco si scende in pista! - matteopittaccio : Brno è pronta a regalare spettacolo. La #MotoGP arriva in Repubblica Ceca, oggi le prime Prove Libere. Tra poco FP1… - PicenoTime : Moto3, Fenati pronto a dar battaglia in Repubblica Ceca: “Brno uno dei miei circuiti preferiti”… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 Repubblica MotoGp: Ancora Suzuki, Tatsuki vince in Moto3 nel nome del Sic la Repubblica Moto3, GP Repubblica Ceca Brno 2020: i risultati delle prove libere 1, Rodrigo il più veloce

Gabriel Rodrigo è il pilota più veloce al termine delle prime prove libere di Moto3 del Gran Premio di Repubblica Ceca. Il quarto weekend del Mondiale si apre sul circuito di Brno con un gran tempo de ...

Moto3 | Gp Brno FP1: Rodrigo precede Toba

Moto3 Gp Repubblica Ceca Brno Prove Libere 1 – I piloti della classe Moto3 sono tornati in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, quarta tappa del Motomondiale 2020 della classe ...

Gabriel Rodrigo è il pilota più veloce al termine delle prime prove libere di Moto3 del Gran Premio di Repubblica Ceca. Il quarto weekend del Mondiale si apre sul circuito di Brno con un gran tempo de ...Moto3 Gp Repubblica Ceca Brno Prove Libere 1 – I piloti della classe Moto3 sono tornati in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, quarta tappa del Motomondiale 2020 della classe ...