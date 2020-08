Salernitana, Gian Piero Ventura lascia la panchina (Di sabato 1 agosto 2020) Nella serata di ieri si è conclusa la regula season del campionato di Serie B 2019/2020 e, tra le altre partite, quella tra Salernitana e Spezia si è lasciata alle spalle diverse polemiche dopo la sconfitta dei granata. La società campana, infatti, a seguito delle critiche del presidente Claudio Lotito, ha comunicato che Gian Piero Ventura non sarà più l’allenatore del club del cavalluccio marino. Questo il comunicato ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa ... Leggi su sportface

